Aytun Çıray SİHA'lardan rahatsız oldu Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı! Vestel'i niye konuşmuyorsunuz!..

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği ve. on olarak Ukrayna'da Rus ordusuna karşı destan yazan Bayraktar TB2 SİHA'ları ve o SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. "Bir Bayraktar SİHA, İHA reklamıdır gidiyor" diyen Aytun Çıray "Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" paylaşımı yaptı. Sosyal medyada büyük tepki gördü..

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İYİ Partili Aytun Çıray, Ukrayna-Rusya savaşıyla tüm dünyanın takdirini bir kez daha kazanan Bayraktar TB2 SİHA'lar ve onların mimarı Selçk bayraktar'ı hede alınca, sosyal medyada büyük tepki gördü. Çıray son dönemde, yerli koronavirüs aşısından 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar birçok projesine karşı skandal çıkışlar yapmasıyla gündeme gelmişti.

Selçuk Bayraktar babasına benzememiş, havasınan geçilmiyor!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş.. "Rakipsiz!" genç işinsanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor" dedi.

'Niye Vestel'in Karayel'inden bahsedilmiyor?'

Aytun Çıray, sonra da "Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" diye sorarak devletin tüm imkanlarının Bayraktar SİHA'lar için servis edilirken, yerli rakiplerinin yok sayıldığını iddia etti.

'Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a' sözüne de kızdı!

Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.