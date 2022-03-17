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NATO'yu göreve çağırdılar! Rusya bunu yaparsa derhal müdahale etmeli

NATO'yu göreve çağırdılar! Rusya bunu yaparsa derhal müdahale etmeli

NATO Ukrayna üye ülke olmadığı için müdahale kararı almamış ancak NATO ülkesine saldırı yapıldığı takdirde karşılık verileceğini açıklamıştı. Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO'nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

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CNBC televizyonuna konuşan Korgeneral Herem, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Herem, sunucunun, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet." cevabını verdi.

Aynı televizyon kanalına konuşan Estonya Savunma Bakanlığı Sekreteri Kusti Salm ise Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmak için zemin hazırladığı fikrini savunarak "Söylemleriyle bunu açıkça yapıyor ve bunun gerçekleşmesi için şartları hazırlıyorlar. Burada bir nihai hedef olmadığını düşünmek saflık olur." açıklamasında bulundu.

Salm, Rusya'nın, nükleer silah kullanacağına dair korku ortamı yaratarak gerilimi tırmandırdığını savundu.

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