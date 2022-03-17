Hulusi Akar 'kötüleşiyor' dedi sertçe uyardı: Montrö'nün bozulmasının kimseye yararı yok

NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Hulusi Akar, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İnsani durumun kötüleştiğine dikkat çeken Akar, Montrö ile ilgili hususun altını çizdi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Hulusi Akar açıklamasında "Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok" dedi. Bakan Akar "Türk vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla temaslarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Ukrayna'da kalan uçaklara ilişkin "Önümüzdeki günlerde olumlu sonuç bekliyoruz" dedi.

İnsani durum kötüleşiyor

Akar, Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de arazide çatışmalar olduğunu, tahliye için taraflarla temasın sürdüğünü söyledi: "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz. Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor."

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Akar, "Biz yapıcıyız, muhatabımızdan da olumlu karşılık gördük" diye konuştu.