Benzin ve motorine indirim geldi! İşte 17 Mart 2022 indirimli akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine üst üste 3. gün de indirim geldi. 17 Mart 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim geldi. Petrol fiyatları baz alındığında motorinin 16 liraya inmesi gerekiyor. Bu da 2.5 liralık bir indirim daha yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Abone ol

Benzin ve motorin fiyatları petroldeki artış sebebiyle 7 gün içinde 7 kez zamlanmış ve litre fiyatı 20 liranın üstüne çıkmıştı. Brent petrolün fiyatı rekor seviyelerden aşağı inip 102 dolara çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına üçüncü günde 3. indirim geldi.

Bugün itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen üçüncü indirim oldu. Bu gece yarısı gelen indirimle birlikte litre fiyatı son üç günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düşmüş oldu.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Son gelen indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruşa geriledi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.

15 ve 16 Mart'ta motorin ve benzine ne kadar indirim geldi?

Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. 16 Mart itibarıyla motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.