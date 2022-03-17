Rusya Ukrayna savaşı yüzünden bozuk paralara da zam geldi 50 kuruşun maliyeti 1,5 liraya çıktı!

Enflasyon yüzünden değer kaybeden Türk parası bir de savaştan darbe yedi. Rusya Ukrayna savaşı yüzünden madeni paraların basım maliyetleri piyasa karşılığını katladı. 50 kuruşun üretim maliyeti 1,47 kuruşu bularak piyasa karşılığının neredeyse 3 katına ulaştı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali para basma maliyetlerini etkiledi. Madeni paralara zam geldi. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa yükselirken, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 lira oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Savaş nedeniyle nikel, bakır, alüminyum, çinko fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Savaşın başladığı 24 Şubat’ta 25 bin dolar civarında olan nikelin tonu 42 bin dolara çıktı. Çinko fiyatları da 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara, bakır fiyatları ise 9 bin 800 dolardan 10 bin 100 dolara çıktı.

Maliyetleri değerinin üzerine çıktı

Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. Ülkede 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira olarak üretilen madeni paraların madeni değeri tavan yaptı.