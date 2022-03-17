BIST 2.123
DOLAR 14,68
EURO 16,24
ALTIN 916,61
HABER /  EKONOMİ
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden bozuk paralara da zam geldi 50 kuruşun maliyeti 1,5 liraya çıktı!

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden bozuk paralara da zam geldi 50 kuruşun maliyeti 1,5 liraya çıktı!

Enflasyon yüzünden değer kaybeden Türk parası bir de savaştan darbe yedi. Rusya Ukrayna savaşı yüzünden madeni paraların basım maliyetleri piyasa karşılığını katladı. 50 kuruşun üretim maliyeti 1,47 kuruşu bularak piyasa karşılığının neredeyse 3 katına ulaştı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali para basma maliyetlerini etkiledi. Madeni paralara zam geldi. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa yükselirken, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 lira oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Savaş nedeniyle nikel, bakır, alüminyum, çinko fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Savaşın başladığı 24 Şubat’ta 25 bin dolar civarında olan nikelin tonu 42 bin dolara çıktı. Çinko fiyatları da 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara, bakır fiyatları ise 9 bin 800 dolardan 10 bin 100 dolara çıktı.

Maliyetleri değerinin üzerine çıktı
Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. Ülkede 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira olarak üretilen madeni paraların madeni değeri tavan yaptı.

1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti 1 lira 47 kuruşa, 1 liranın üretim maliyeti ise 1 lira 78 kuruşa kadar çıktı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yarın kar yağışı geliyor Meteoroloji perşembe günü için saat verdi İstanbul, Bolu, Düzce...
Foto Galeri Yarın kar yağışı geliyor Meteoroloji perşembe günü için saat verdi İstanbul, Bolu, Düzce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
İstanbul'da yoğun bakımda öldüren kalem şakası! Faciada yeni gelişme: 5 hastanın daha...
İstanbul'da yoğun bakımda öldüren kalem şakası! Faciada yeni gelişme: 5 hastanın daha...
Yalova'ya yabancılar resmen hücum etti Türkiye genelinde 4. sırada
Yalova'ya yabancılar resmen hücum etti Türkiye genelinde 4. sırada
İngiltere'den Türkiye'ye rekor altyapı finansmanı
İngiltere'den Türkiye'ye rekor altyapı finansmanı
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da o soruyu sorunca öldüresiye dayak yedi! Komşuları üstünden geçti: Dakikalarca kendine gelemedi
İstanbul'da o soruyu sorunca öldüresiye dayak yedi! Komşuları üstünden geçti: Dakikalarca kendine gelemedi
Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı
Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı
Asgari ücret her ay eriyor Ocakta 41 ürün alırken martta 28"e düştü
Asgari ücret her ay eriyor Ocakta 41 ürün alırken martta 28"e düştü
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! İslam Memiş'e göre 'faiz artmayacak, altın ve dolar düşecek'
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! İslam Memiş'e göre 'faiz artmayacak, altın ve dolar düşecek'