İBB'nin çalışması yayaların hayatını tehlikeye atıyor: İnsanlara tamamen bir eziyet

Alibeyköy tramvay hattını Eminönü’ne bağlayacak olan tramvay alt geçidi inşaatı Unkapanı Kavşağı’nda yayaların geçişini tehlikeye atıyor. Seyir halindeki araçların yanından yürüyen yayalar duruma tepki gösterirken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 2 ay içerisinde geçişin rahatlayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Unkapanı Kavşağı’nda, Alibeyköy Tramvay Hattı’nı Eminönü ile buluşturacak olan 350 metrelik bir alt geçit çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların sürdüğü kavşakta yayaların geçişi Unkapanı Köprüsü çıkışında yolun kenarından sağlanıyor. Yolun kenarında yürüyen yayalarla seyir halindeki araçları plastik dubalar ayırıyor. Alibeyköy sapağına gelindiğinde yol, yayalar için son buluyor. Can güvenlikleri olmadığını ifade eden yayalar duruma tepki gösteriyor.



Yayalar için ayrılan geçişin tehlikeli olduğunu ifade eden Mehmet Altın, “Bu halka eziyettir. Başka hiçbir şey değil. 1 buçuk senedir sürüyor. Burada bir Marmaray yapılmıyor. Alt tarafı şu köprü yapılıyor. Burası da yeni bitti. İnsanlara tamamen bir eziyet. Halk olarak bunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Hizmet istiyoruz. O kadar tehlikeli ki insanın hayatı söz konusu. Biz de buradan geçmek mecburiyetindeyiz. Başka yol varsa geçelim. Şu an yürüyüş yapıyorum. Çok tehlikeli” diye konuştu.







“Hiçbir can güvenliği yok”

Yolun yayalar için tehlikeli olduğunu ifade eden Eyüp Demirel, “Bu yaya geçidi gayet tehlikeli. Araçların hemen yanından yürüyoruz. Hiçbir can güvenliği yok. Konuyla alakalı en hızlı şekilde çözüm istiyoruz. Çalışma ne zamandır devam ediyor, bilmiyorum. Yürüyüş burada tehlikeli sürüyor” dedi.



“Plastik neyi korumuş ki bizi korusun”

Her gün aynı yolu kullandığı söyleyen Metin Talha Köse, “Karşıya bile geçemiyoruz. Bir yol bile yok. Burada baya bir sıkıntı içerisindeyiz. Plastik neyi korumuş ki bizi korusun. Şuradan bir şey gelse bizi ne kadar koruyabilir. Karşıya geçiş imkanı çok zor. Biz bu yolu her gün gidip geliyoruz” dedi.







“Kazı bitince geçişi rahatlatacağız”

Konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Burada Eminönü-Alibeyköy hattı var. Buraya gelince kesiliyordu. O tramvay köprünün altından tünelle Eminönü’ne kadar gidecek. O tünelin büyük bir kısmı bitmiş durumda. Ekim-Kasım gibi de oradaki çalışma tamamlanıp köprünün diğer kavşaklarını da yapacağız. Oradaki alanı 2 ay içerisinde sistemine kazandıracağız. Çok geniş bir açıklık yok. Derin bir kazı var. Kazı bitince geçişi rahatlatacağız” dedi.