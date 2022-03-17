Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı yendi
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa ekibini 89-84 yendi.Abone ol
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda İspanya'nın BAXI Manresa takımı ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 89-84 kazanan Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyeti alırken Manresa ise 2. kez kaybetti.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Alexandre Deman (Fransa)
Darüşşafaka: Boothe 22, Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Atar 4, Pineiro 20, Sinan Güler 2, Olaseni 6, McCullough 4, Selim Sav, Görkem Doğan
BAXI Manresa: Maye 5, Perez 6, Sima 4, Thomasson 16, Valtonen 5, Francisco 17, Garcia, Moneke 26, Steinbergs, Vaulet 5
1. Periyot: 27-14
Devre: 48-39
3. Periyot: 69-59