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TÜİK'te yine görevden almalar var Resmi Gazete'de yayınlandı

TÜİK'te yine görevden almalar var Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı da görevinden alındı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. TÜİK'de Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'de başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar getirildi

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