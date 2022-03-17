Burak'ın golü Lille'e yetmedi şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Burak Yılmaz'ın penaltıdan gol attığı maçı Lille evinde Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.

İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

Burak'ın golü Lille'e yetmedi

Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Son 16 Turu’nda ikinci maçlar tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Rakiplerini eleyen, Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde 18 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek Final’de ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.