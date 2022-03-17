BIST 2.089
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,23
HABER /  SPOR
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Burak'ın golü Lille'e yetmedi şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

Burak'ın golü Lille'e yetmedi şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

Villarreal ve Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Burak Yılmaz'ın penaltıdan gol attığı maçı Lille evinde Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.

İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

Burak'ın golü Lille'e yetmedi
Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Son 16 Turu’nda ikinci maçlar tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Rakiplerini eleyen, Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde 18 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek Final’de ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Beykoz'da vahşet! Çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
İstanbul Beykoz'da vahşet! Çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
ABD'den Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımı
ABD'den Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım: Büyük bir adım atıldı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım: Büyük bir adım atıldı
Yarın kandil mi var 17 Mart ne kandili var Diyanet 2022 kandil günleri
Yarın kandil mi var 17 Mart ne kandili var Diyanet 2022 kandil günleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik görüşme! Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik görüşme! Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü
Piyasaların beklediği haber! Fed yıllar sonra faiz artırımına gitti
Piyasaların beklediği haber! Fed yıllar sonra faiz artırımına gitti
Ukrayna'nın can damarı! Demiryolları savaşa rağmen hiç durmadı
Ukrayna'nın can damarı! Demiryolları savaşa rağmen hiç durmadı
NATO'dan Rus lider Putin'e bir çağrı daha: Savaşı durdur
NATO'dan Rus lider Putin'e bir çağrı daha: Savaşı durdur
Rusya Ukrayna savaşının dünya liderlerine etkisi ne oldu?
Rusya Ukrayna savaşının dünya liderlerine etkisi ne oldu?