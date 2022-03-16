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Ukrayna'nın can damarı! Demiryolları savaşa rağmen hiç durmadı

Ukrayna'nın can damarı! Demiryolları savaşa rağmen hiç durmadı

RUSYA'nın yoğun saldırılarına rağmen trenler Ukrayna'nın büyük bölümünde çalışmaya devam ediyor. Demiryolu çalışanları canları pahasına malzeme kadar savaştan kaçanları da taşımayı sürdürüyor. Bu trenler sayesinde Ukraynalıların hayatta kalma şansı artıyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 3 haftadır sürüyor. Ölümler, yıkım ve evlerini terk edenler... Hayatın normal akışı savaş yüzünden bozulmuş durumda. Ancak bu şartlara rağmen Ukrayna'nın demiryolu ağı canları pahasına çalışmaya devam eden görevliler sayesinde işliyor.

Demiryolu yöneticileri başlarındaki 37 yaşındaki Oleksandr Kamyshin ile her sabah bir araya gelerek günlük planlama yapıyor. Cep telefonu ya da zoom görüşmeleriyle değil, tüm istasyonları birbirine bağlayan Sovyet döneminde yapılan bir telsiz ağı ile iletişim sağlıyor. Trende aslında Elon Musk'un gönderdiği internet ağı da var. Ancak Ukraynalı görevliler Rusların yerlerini tespit etmesini kolaylaştıracağı için internet ağını çok açmadıklarını belirtiyor.

Savaş sırasında demiryolu ağı ülkenin adeta can damarı. Yardım ve gıda malzemelerini ülkenin iç kesimlerine taşırken çaresiz sivilleri çatışma hattının dışına götürüyor.

Şu ana kadar 32 demiryolu çalışanı hayatını kaybetti, 23'ü de yaralandı.

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