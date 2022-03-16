Sultan Mesud nasıl öldü tarihte ölümü nasıl Sultan Mesud kim öldürdü?

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 86. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölüme Osman Bey ve Sultan Mesud arasındaki restleşme damga vuracak. Osman Bey Sultan Mesud ile olan köprüleri yıkar. Peki Kuruluş Osman'da Sultan Mesud'u kim oynuyor, tarihte Sultan Mesud, 2. Mesut nasıl öldü?

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 86. yeni bölümü ile ekrana gelecek. İlgiyle izlenirken bazı karakterlerin tarihteki yeri ve önemi merak konusu oluyor. Yeni bölüme Osman Bey ve Sultan Mesud arasındaki restleşme damga vuracak. Osman Bey Sultan Mesud ile olan köprüleri yıkar. Peki Kuruluş Osman'da Sultan Mesud'u kim oynuyor, tarihte Sultan Mesud, 2. Mesut nasıl öldü?

Kuruluş Osman 86. bölüm özeti:

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

Sultan 2. Mesud kimdir:

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.

Tebriz’den Anadolu’ya sultan olarak dönen Gıyâseddin Mesud önce Kayseri’de, ardından Konya’da tahta çıktı (683/1284). II. Mesud’un tahta çıktığı ve III. Keyhusrev’in öldürüldüğü tarihle ilgili farklı rivayetler de vardır (Turan, s. 582-583).

Şener Savaş kimdir: Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.