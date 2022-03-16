Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli mesajlar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas,"Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler." açıklaması yaptı.

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Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler." açıklamasında bulundu.

Elmas "Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...