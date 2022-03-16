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Rus lideri Putin'den garip açıklama! 'Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok'

Rus lideri Putin'den garip açıklama! 'Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok'

21 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya lideri Vladimir Putin, son dakika açıklamasında, "Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyetimiz yok. Ukrayna’da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı” açıklamasını yaptı.

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