Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile buluştu Toplantı sonrası Montrö ve tahliyeler için önemli açıklamalar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kritik ziyareti başladı. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile buluşan Çavuşoğlu toplantı öncesi ve sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. Çavuşoğlu bu ziyaretin ardından Ukrayna'ya gidecek. İkili açıklamalarında Montrö vurgusu yaptı.

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Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basın toplantısı düzenleyen Lavrov ve Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin uygulanacağına dair açıklamalarda bulundu. Lavrov toplantı öncesi yaptığı açıklamalarında Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna’da yaşananlar konusundaki pozisyonlarının aynı olmadığını ancak bu uyuşmazlığa karşın Türkiye’nin çabalarına değer verdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu ve Lavrov birlikte görüşme sonrası bir basın açıklaması daha yaptı.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı.

- Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

-Meslektaşım Lavrov'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün özellikle Antalya'dan sonra burada birlikte olduğumuz için de mutluyum. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çabalarımızı sarf ediyoruz. İnsani dram maalesef devam ediyor. Bu gidişata son verilmesi lazım. Savaşların kazananı olmaz. Barışın kaybedeni olmaz. Türk Rus ilişkileri önemli sınamalardan geçmiştir.

-Ne zaman mesaj atsam, arasam bana döner. Bunun için teşekkür ediyorum.

-Umarım en kısa sürede sivil insanlar çıkartılır. Acilen ateşkese ihtiyacımız var.

Sorular

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme çabaları var. Bu görüşme sonrası yaklaşıldı denebilir mi?

Lavrov: Biz bunu görüşmedik açıkçası. Böyle bir görüşme için engel görmüyoruz ama görüşme için görüşme olmamalı. Mutabakat sağlanmalı. Mutlaka görüşelim diyorlardı. Biz Minsk'i uygulayın deyince bunu sabote ettiler. Bunun dersini aldık. Somut hedefe dönük görüşmeleri tercih ediyoruz.

Çavuşoğlu: Müzakerelerin olumlu sergilenmesine bağlı. Bir mutabakat sağlandığı zaman liderlerin vermesi gereken kararlar var bu noktaya gelindiği zaman böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz.

-Antalya gibi bir görüşme bir daha olacak mı?Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Türkiye'yi ne zaman ziyaret edecek?

Lavrov: Antalya'da basına çıktığımda görüşmelerin faydalı olacağını söylemiştik. Ukrayna tarafı daha sonra bir girişimde bulunmadı. Putin ve Erdoğan buluşmasına gelince 9. İşbirliği düzeyinde toplantının hazırlığını yapmaya devam etmekteyiz. Bu sene Türkiye'de yapılacak.

-Mariupol'deki Türk vatandaşları için ne tür müzakereler yapıldı? Rusya Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ne yapıyor? Türkiye'ye yardımcı oluyor mu?

Çavuşoğlu: Zor şartlarda vatandaşlarımızı getirdik. Mariupol'de sivillerin çıkması çok zor. Riskli bir şey iki tarafla da görüşüyoruz. Rusya'nın desteğiyle bazı vatandaşlarımızı Soçi'ye kadar getirip THY ile Türkiye'ye de getirdik. Çaba sarf ettiklerini görüyoruz.

Lavrov: Her şey bize bağlı değil. Görüşmelerimizin üçüncü turunda tahliyeler için mutabakat sağlandı. Güvenliği temin eden koridorlar teklif ettik. Halk kendi seçimini yapmakta serbest. İstedikleri güzergahları kullanabilirler. Mariupol'da Ukrayna tarafı kendi halkına biz vatandaşlarımızı Rusya'yı bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyen halka güvenliği sağlayamayız diyorlar. Tahliyelerin gerçekleşmesi için koridorlar açmaktayız. Mariupol'de yerli halkın kalkan olarak kullanılmasından bıktık.

Montrö vurgusu

Lavrov toplantı öncesi yaptığı açıklamalarında Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna’da yaşananlar konusundaki pozisyonlarının aynı olmadığını ancak bu uyuşmazlığa karşın Türkiye’nin çabalarına değer verdiklerini belirtti. Çavuşoğlu da, "Türkiye dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir" dedi.



Görüşme öncesi kameralar karşısına geçen iki bakandan Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli.

Tabii ki Ankara’nın, Montrö Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerine uyma konusundaki sorumlu yaklaşımını da görüyoruz ve bu yaklaşımına değer veriyoruz.

Dış politikaya gelince, (Çavuşoğlu ile) görüşmemizin kilit konusu, Ukrayna’daki durum olacak. (Türkiye ile Ukrayna konusundaki) pozisyonlarımızın birbirinin aynı olmadığı bir sır değil, fakat buna karşın, mevcut kriz kapsamında yapılması gerekenlere objektif bir biçimde yaklaşmaya çabalayan Türkiye’nin durduğu pozisyona çok değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz.

Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.

Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir.

Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek.