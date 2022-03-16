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Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek

Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ankete göre yıl sonu dolar 16.68 lira olacak. Enflasyon beklentisi de yükseldi.

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Merkez Bankası anketi katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 iken, bu anket döneminde yüzde 26,43'e yükseldi.

Dolar yıl sonu kaç lira olur?
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçen günlerde enflasyonun yıl boyunca yüksek seyredeceğini söylemişti. Geçen haftalarda yeni bir açıklama yapan Nebati, enflasyonun nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi. Bakan Nebati daha önce enflasyonun ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.

Nebati en son olarak Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, “2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmeli etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi beklenmektedir. Yıl sonunda enflasyonun atılan kararlı adımlarla gerilemesini bekliyoruz” demişti.

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