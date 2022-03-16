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İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatı 2022 kaç para oldu?

İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatı 2022 kaç para oldu?

İstanbul'da 2021 yılında 4 liradan satılan Ramazan pidesi fiyatlarında yüzde 66'lık bir artış oldu. 330 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi satış fiyatı ise 2022 yılında 3 lira olacak. İHE ekmek 300 gramlık pide fiyatı 3 lira oldu.

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Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da 2021 yılında 4 lira olan pideler bu sene yani 2 Ocak 2022 yılından itibaren 6 liraya satılacak. Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise 7.5 lira ödeyecek. 415 gram susamlı yumurtalı Ramazan pidesi ise 9 lira olacak. 

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 3 liraya satılacağını duyurdu.

330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. @ibbhalkekmek

İstanbul Ramazan pidesi satışı: Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamalara göre,

330 gram pide 6 TL

330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 TL

415 gram pide 7.5 TL

415 gram susamlı yumurtalı 9 TL

2021 yılında İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL’den satılmıştı. Yeni fiyatlarlar karşılaştırıldığında Ramazan pidesine yüze 66 oranında zam geldiği görüldü.

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