BIST 2.095
DOLAR 14,69
EURO 16,16
ALTIN 906,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Elazığ'da iş yerine sipariş götürmeye çıkıp kayıplara karışan genç bakın nerede bulundu

Elazığ'da iş yerine sipariş götürmeye çıkıp kayıplara karışan genç bakın nerede bulundu

ELAZIĞ’da dün ortadan kaybolan 17 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Abone ol

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine sipariş götüren Ahmet D. (17) geri çalıştığı iş yerine dönmedi. Gencin gelmemesi üzerine ailesi, ilk başta gittiği yeri kontrol etti. Orada da genci bulamayan ailesi, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Polis, kayıp genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Palu ilçesinde bulunan genç, ailesine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar çıktı
Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar çıktı
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Ramazan pidesi fiyatları 2022 zam geldi kaç para oldu?
Ramazan pidesi fiyatları 2022 zam geldi kaç para oldu?
Oteller kasa kasa alıyor! Tanesi 4 TL'ye satılıyor: Yurt dışından ithal ediliyor
Oteller kasa kasa alıyor! Tanesi 4 TL'ye satılıyor: Yurt dışından ithal ediliyor
Batı'nın Rusya yaptırımlarına destek veren tek Güneydoğu Asya ülkesinden Çin'e çağrı
Batı'nın Rusya yaptırımlarına destek veren tek Güneydoğu Asya ülkesinden Çin'e çağrı
Beşiktaş Başkanı Çebi: 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız
Beşiktaş Başkanı Çebi: 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız
Yaptırımlar çökertti! Rusya en büyük havalimanını kapattı uçak inmiyordu
Yaptırımlar çökertti! Rusya en büyük havalimanını kapattı uçak inmiyordu
Cinsel saldırıyla suçlanmıştı! O profesöre şok DNA'sı...
Cinsel saldırıyla suçlanmıştı! O profesöre şok DNA'sı...
NATO Ukrayna konulu zirve öncesi olağanüstü toplandı Hulusi Akar da katılıyor
NATO Ukrayna konulu zirve öncesi olağanüstü toplandı Hulusi Akar da katılıyor
Putin'i çıldırtan haber: 4 Rus generali öldürüldü! Bombalanan hastanelerde kan donduran taktik
Putin'i çıldırtan haber: 4 Rus generali öldürüldü! Bombalanan hastanelerde kan donduran taktik