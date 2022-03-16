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Cinsel saldırıyla suçlanmıştı! O profesöre şok DNA'sı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cinsel saldırıyla suçlanmıştı! O profesöre şok DNA'sı...

ANKARA'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.

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Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Aralık 2019'da görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bilgili'nin, mağdur Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.

Hazırlanan rapor, yaklaşık 1,5 yıl sonra dava dosyasına gönderildi.

Raporda, mağdur Ç.B'nin kıyafetlerinde, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek, "İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi." bilgisine yer verildi.

Raporda, mağdurdan alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.

Sanık Bilgili, mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.

 Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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