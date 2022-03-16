Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan görüşmeler için açıklama: Dünya düzeni belirlenecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı işgalin 21'inci gününde bir yandan çözüm umutları hala yerini koruyor. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir son dakika açıklaması geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi. Lavrov ayrıca "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var" diye belirtti.

RBK televizyonuna demeç veren Lavrov, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerin kolay olmadığını ancak uzlaşma için umut bulunduğunu söyledi.

Rus diplomat, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.

Şu anda Ukrayna'nın tarafsız statüsünün güvenlik garantileriyle bağlantılı olarak ciddi şekilde istişare edildiğini belirten Lavrov, "Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat ayındaki basın toplantılarından birinde söylediği, 'NATO'nun genişlemesi hariç olmak üzere Ukrayna ve Rusya da dahil tüm ülkeler için tüm olası seçenekler, tüm genel kabul görebilecek güvenlik garantileri' ile aynı şey. Şu anda bu, müzakerelerde ciddi şekilde istişare ediliyor. Mutabakata yakın olduğumuzu düşündüğüm somut formülasyonlar mevcut" dedi.

Lavrov, Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerinin sorulması üzerine "Rusofobik oyunu oynamayı reddeden ve mevcut krizin temel nedenlerini, burada Rusya'nın temel ulusal çıkarları, meşru çıkarlarının söz konusu olduğunu anlayan ve bu savaşa dahil olmayan ülkelerin tekliflerine elbette olumlu bakıyoruz" yanıtını verdi.