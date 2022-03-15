Rusya'dan yeni hamle! Avrupa Konseyinden çıktılar

RUSYA, çıkarılması için yapılacak oylamaya saatler kala Avrupa Konseyinden çıktığını duyurdu.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşta 20'inci gün geride kalırken Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım dalgası da devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

Bu yaptırımlardan bir tanesi de Rusya'nın Avrupa Konseyinden çıkarılmasıydı. Çıkarılması için yapılacak oylamaya saatler kala Rusya'dan hamle geldi. Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.