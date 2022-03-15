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Rusya'dan yeni hamle! Avrupa Konseyinden çıktılar

Rusya'dan yeni hamle! Avrupa Konseyinden çıktılar

RUSYA, çıkarılması için yapılacak oylamaya saatler kala Avrupa Konseyinden çıktığını duyurdu.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşta 20'inci gün geride kalırken Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım dalgası da devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

Bu yaptırımlardan bir tanesi de Rusya'nın Avrupa Konseyinden çıkarılmasıydı. Çıkarılması için yapılacak oylamaya saatler kala Rusya'dan hamle geldi. Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin 'Avrupa Konseyinin çizgisini ve Avrupa'da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği' ifade edilmiş, Rusya'nın Avrupa Konseyine katılmayacağının belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

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