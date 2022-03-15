Uzmanlar bile şaşkın! Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı

ABD'li istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdiğini açıkladı. Uzmanları bile şaşkına çeviren gizli tuzağın görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu sistemin fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerinden kaçmasına yardımcı olduğu açıklandı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 20. gününde. Birçok kentten çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Dünya, Rusya'nın Suriye'den getirdiği yabancı savaşçıların Ukrayna'nın kaderini değiştirip değiştiremeyeceğini konuşurken ABD'den çok dikkat çeken bir iddia daha geldi. Amerikan istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip. Peki bu gizli mühimmat ne işe yarıyor?

Uzmanları bile şaşırttı

Dart şeklindeki mühimmatın fotoğrafları iki hafta önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Savaş uzmanları ve istihbarat analistleri bile ilk başta mühimmatın boyutuna ve şekline bakarak küme silahlarından gelen bombalar olduğunu düşündü ancak gerçek herkesi şaşırttı. 22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, "Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim" dedi.

Gizli mühimmat artık NATO'nun elinde

İstihbarat yetkilileri söz konusu cihazların Soğuk Savaş tuzaklarına benzediğini söyledi. Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünde nükleer silahların yayılmasını önleme profesörü Jeffrey Lewis, söz konusu mühimmatın Batı'nın eline geçtiğini belirterek Rusya'nın bu konuda büyük bir dikkatsizlik yaptığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Rusya, NATO'nun İskender-M'in karşı önlemlerini yenmek için çalışılacağını biliyor. Bu savaş Rusya için gizli tuzağını ortaya çıkaracak kadar önemli olsa gerek. Belli ki NATO'nun mühimmatı ele geçirmesini ve incelemesini umursamıyorlar ama ben olsam umursardım. Şu anda ABD istihbarat camiasında çok heyecanlı insanlar olduğunu düşünüyorum."