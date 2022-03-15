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İngiltere'den flaş Rusya kararı! Yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'den flaş Rusya kararı! Yasaklandı

 İngiliz hükümeti, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat kalemlerine ise ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, son yaptırımların son adımı olarak artık Rusya ile ticarette yüzlerce üründe Dünya Ticaret Örgütü kapsamında uygulanan Milletlerarası Hukuk Açısından En Çok Gözetilen Ulus Kaydı esasının gözetilmeyeceği kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında, Rusya’dan içerisinde votka, çelik, gübre, çimento, tahıl ve kürk ürünlerinin bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında mevcut vergilere ilaveten yüzde 35 ek vergi uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada İngiltere’nin Rusya’dan ithalatında ek vergi uygulamasına karar verilen kalemler arasında, alüminyum, meşrubat ürünleri, cam ürünleri, yağ, kağıt, makina, sanat eserlerine ve antika parçalarına da yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'daki barbarca eylemleri nedeniyle cezalandırma kararlılığımızda uluslararası ortaklarımızla omuz omuza duruyoruz.” ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise “Yeni tarifelerimiz, Rus ekonomisini küresel ticaretten daha da izole edecek ve (ülke olarak) uymadığı kurallara dayalı uluslararası sistemden faydalanmamasını sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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