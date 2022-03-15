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Ankara Sincan'da sokak ortasında silahlı saldırı! Babasının katilinin babasını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Sincan'da sokak ortasında silahlı saldırı! Babasının katilinin babasını öldürdü

Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 51 yaşındaki Mehmet Ali Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan 22 yaşındaki zanlı ilk ifadesinde, geçen yıl aralarında babasının bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle vurduğunu söyledi.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) bir araçtan ateş açıldı.

Ağır yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olayın şüphelisinin R.S. (22) olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza S'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle maktulü vurduğunu söylediği öğrenildi.

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