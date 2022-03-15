Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır gezisinde evlat nöbeti çadırına gitmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır gezisinde HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin bulunduğu çadıra gitmeyen Kılıçdaroğlu'na isim vermeden tepki göstererek, "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuştu

Erdoğan konuşmasında Diyarbakır gezisinde HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmeyip bunun yerine bazı annelerle bir misafirhanede buluşan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına karıştığı, solunum cihazlarının eksik kaldığı durumları gördük. Aşıya erişemediği için acı çeken insanların dramlarına şahitlik ettik.

Çok sayıda ülkeye sağlık ekipmanları yardımı

Afrika, Asya veya Latin Amerika'da yaşayan insanların sıkıntısı dayanışma ile çözülebilecekken hiçbir somut adım atılmadı. İhtiyaç sahibi insanlar kaderlerine terk edildi. Devlet olarak vatandaşlarımızın testten, ilaca, yataklı tedaviye kadar tüm gereksinimlerini karşıladık.

Yerli aşımız TURKOVAC'ın da dağıtımına başladık. 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ülkemizdeki sığınmacılara da sağlık hizmetlerini temin ettik. 5 milyon Suriyeli mazluma da elimizi uzattık.

Biz terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Ülkemizin birliği, beraberliğine terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Çocukları, kundaktaki bebekleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, müşteri bekleyen esnafı katleden Allah'ın adının anıldığı ibadethaneleri ateşe veren bir barbarlığa defalarca şahit olduk.

"40 yıldır yaktılar yıktılar"

Terör örgütleri tam 40 yıldır gözleri dönmüşçesine yaktılar, yıktılar. İlk günden itibaren en büyük yarayı Kürdüyle, Lazıyla, Abazasıyla anaların yüreklerinde açtılar.

"PKK'ya vurulmuş en büyük darbedir"

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri bu terör örgütlerine 'Edi bese' (Artık yeter) dediler. Diyarbakır annelerinin "Evlatlarımızı geri istiyoruz" haykırışı terör örgütüne vurulmuş en ağır darbedir.

Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi.

"Siyasetçi müsveddelerini gördük"

Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük.

Kaldıkları otele davet ettiler, ayaklarına gitmediler, gidemediler. Bu seneki ikinci Vefa ödülünü yiğit Diyarbakır Anneleri'ne veriyoruz. Bu ülkeyi terör belasından muhakkak kurtaracağız."