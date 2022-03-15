Eskişehir'de okulda taciz skandalı! Kadın öğretmen müdürü şikayet etti: İğrenç detay ortaya çıktı

ESKİŞEHİR Mihalgazi Halk Eğitim’de bir öğretmenin müdürle ilgili ‘uygunsuz davranış’ şikayetinde bulunmasıyla, müdürün daha önce kız öğrencilere cinsel tacizden sekiz ay tutuklu yargılandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda müdür yardımcısı olarak çalışan E.K., 2018 yılında Kocaeli’nde görev yaptığı sırada küçük yaştaki kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Yapılan şikâyetler üzerine 2018 yılının mayıs ayında E.K’nın 657 sayılı devlet memurları kanununun 125/E- g maddesi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasına çarptırılarak öğretmenlik görevine son verildi. Aynı zamanda iddia nedeniyle Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’nde sekiz ay tutuklu olarak yargılandı.



Gazete Duvar'ın haberine gör memurluktan atılan E. K.’nin bir süre sonra mahkeme kararıyla görevine geri döndüğü ortaya çıktı. E.K., önce Eskişehir’in Han ilçesinde öğretmen olarak görev yaptı. Daha sonra 15 Eylül 2021 yılında Mihalgazi ilçesine halk eğitim müdürü olarak atandı. Mihalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan bir kadın öğretmen, müdürü “saldırgan ve kadına karşı uygunsuz olan hareketlerde bulunduğu” iddiasıyla valiliğe şikayet etti. Bunun üzerine E.K., kaymakamlık tarafından geçtiğimiz günlerde açığa alındı. Olay vesilesiyle E.K.’nin daha önce de kız öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla karşılaştığı hatta memurluktan atıldığı ortaya çıktı.