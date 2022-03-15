Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan! Gidemezsin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Tıp Bayramı'nda doktorlar Atatürk heykeline çelenk bırakacaklar. Bayramlarını kutlayacaklar ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi.

-Giderlerse gitsinler diye açıklama yaptı. Demokratik yollarda seni yollayacak olan biziz. Onlar burada kalacak hastalarına bakacaklar. Az kaldı bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyoruz. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin!

-Diyarbakır'a gittim. Bize kucak açtılar. Diyarbakır için projelerimizi hazırladık. O filmi izleyelim. Elinden tutan mı var diyor. Sözünü tutarsan bunları yapacağım.

-Önce 6 ilde elektriği aşamalı olan çiftçilere ücretsiz olarak vereceğiz. Konuyu Diyarbakır'da açtığımda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı biz de ortak olmak istiyoruz dedi. Sonra bölge bölge büyüteceğiz.

Bahçeli'ye hodri meydan!

- Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun. Adam Afrika'ya gidiyor yerler kiralıyor ona bir şey demiyor Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş vay sen oraya nasıl gidersin alnım açık giderim vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin.

-Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Var olan paramız vardı Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı bilinmiyor. Yabancılardan topladıkları paralarla duruyorlar. Bakiyesi -43 milyar dolar. O kadar büyük sıkıntının içine soktular ki Türkiye'yi kapı kapı Orta Doğu'daki ülkeleri geziyorlar. Düne kadar kendi medyalarında kendi söylemlerinde en ağır hakaretleri yaptıkları kişilerin ayağına gittiler. Bahçeli'ye sormak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bu kadar ağır hakaretler edenin ayağına gittiğinde Erdoğan neden bir şey söylemedin?

-Ticari çöküş ile karşı karşıyayız. Vadeli alım satım tamamen bitmiş vaziyette. Doğal gaz elektrik başta olmak üzere gelen zamlar tedarik zincirinde kopmalara neden oluyor. Kimse kimseye güvenmiyor.

-Milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Boşanma davaları ne kadar arttı biliyorlar mı? Ailenin temeline dinamit koydular. İşsizlik tüm kötülüklerin anasıydı. Beylerin umurunda değil. Vahim olanı da uyuşturucu...

-Bahçeli'ye fazla mı takıldık bugün. Allah rızası için soru sormuyor musun Türkiye Cumhuriyeti devletinin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Uyuşturucu baronları neden hapse girmez çünkü siyasetçiyi satın alırlar para ile.

-En tepedekiler kim yolsuzluk yapıyorsa rüşvet alıyorsa kanatlarının altına alıyor. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu? Bahçeli'ye soralım yine. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bayrağı. O Bayrağı arabasında taşıyan kişi rüşvet alan kişi. Benim kanıma dokunuyor.

-Politik çöküş yaşıyoruz. 600 milletvekilinin görev yaptığı parlamentoya bakın. Ne işleri var el kaldırıp indirme o kadar. Dönem gelecek diyecekler ki bir kişiyi ben yönetiyorum zaten. Türkiye yaşanan politik çöküşün sonucu olarak itibar kaybına uğradı. Eskiden Türkiye deyince devletler dururlardı şimdi sırtlarını dönüyorlar.

-Devlet bir kişiye teslim edilmez. Sizin kadrolarınız var mı diyorlar? On binlerce namuslu bürokrat var onlar bizim kadrolarımızdır. Biz gelince onları atayacağız. Yolsuzluk kim yaparsa burnundan getireceğiz Merkez Bankası'na neden arkeolog atıyorlar? Güreşçi saygı duyarım bankada ne işi var? İşi ehline teslim edeceğiz. Yeni kadrolar, yeni kurallar... devleti yönetirken belli kuralları koymak zorundasınız.

-13 uçak, saraylar, ofisler bunlar yok artık. Vatandaşın huzuru için çalışacağız. Meclis için de bir şey yapacağız. Siyasi Ahlak Kanunu çıkartacağız. Bu çatının altına gelecek milletvekilleri ahlaklı, erdemli, bilgili olacak. İradesini satmayacak.

-Yeni kurumlar yapmamız lazım. Bir devlet kendisini planlayamaz mı? Afrika'ya gidin onlar plan yaparlar. Gelir-gider hesaplarlar. Bizde hiçbirisi yok. Oturmuşlar geliyor 5 müteahhit şuraya köprü yapalım. Bakıyorlar büyük paralar var garantiler var ...

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