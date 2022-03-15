BIST 2.090
DOLAR 14,57
EURO 16,04
ALTIN 903,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İzmir'de yüksek kar vaadiyle kandırdı! Kuyumcu altınlarla kaçtı: Mağdurlara bakın ne mesaj atmış

İzmir'de yüksek kar vaadiyle kandırdı! Kuyumcu altınlarla kaçtı: Mağdurlara bakın ne mesaj atmış

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz haftalarca vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcudan sonra, bu sefer Bornova ilçesinde bir kuyumcu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcunun, vatandaşlara attığı öne sürülen mesajda da, "Sizlerin hayatını mahvettim. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" dediği iddia edildi.

Abone ol

Geçtiğimiz haftalarda Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj attığı sürüldü.



Mağdur sayısı artabilir
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şu anda 10 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken, bu sayının artabileceği bildirildi. Kayıplara karışan kuyumcu V.Ş.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerinde altınla kayıplara karıştığı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Uyurken pislik yapmaya çalıştı' diyen Ciciş Esra Ersoy'dan çocuk tacizi savunması: Elbisemin önü...
Foto Galeri 'Uyurken pislik yapmaya çalıştı' diyen Ciciş Esra Ersoy'dan çocuk tacizi savunması: Elbisemin önü... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Ukrayna'ya girdi BBC Abramoviç'in dosyasını açtı yeni kanıtlara ulaşıldı
Rusya Ukrayna'ya girdi BBC Abramoviç'in dosyasını açtı yeni kanıtlara ulaşıldı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme
AK Partili Ömer Çelik'ten Batı dünyasına tokat gibi sözler
AK Partili Ömer Çelik'ten Batı dünyasına tokat gibi sözler
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı
"Lavrov gece yarısı beni aradı" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Moskova'ya gidiyor
"Lavrov gece yarısı beni aradı" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Moskova'ya gidiyor
Kocaeli'de boş arazide kanlar içinde bulundu! Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
Kocaeli'de boş arazide kanlar içinde bulundu! Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
Yabancıya konut satışında tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldı
Yabancıya konut satışında tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldı
Bu bitkinin kokusunun hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı! Gündelik hayatı kolaylaştırıyor
Bu bitkinin kokusunun hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı! Gündelik hayatı kolaylaştırıyor