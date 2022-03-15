'Uyurken pislik yapmaya çalıştı' diyen Ciciş Esra Ersoy'dan çocuk tacizi savunması: Elbisemin önü...
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu haberleri üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.
Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı.
Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı.
Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirirek tacizde bulundu.
Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi.