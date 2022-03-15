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"Lavrov gece yarısı beni aradı" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Moskova'ya gidiyor

"Lavrov gece yarısı beni aradı" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Moskova'ya gidiyor

UKRAYNA'nın Kiev kendinde Kanuni Camisi'nde mahsur kalan 100'den fazla Türk için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Türklerin durumu ne? Şehirde kaç Türk kaldı?.. Rusya, Çavuşoğlu'nun yarın Moskova'da olacağını açıkladı...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, savaşın en şiddetli biçimde yaşandığı Ukrayna'nın Maruipol kentinde mahsur kalan Türklerin en yakın zamanda kurtarılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. Şu anda 350 civarında vatandaşımız olduğunu görebiliyoruz." bilgisini verdi.Öte yandan RİA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Tarihi Kanuni Camisi'nde 100'den fazla Türk günlerdir mahsur
Maruipol'deki tarihi Kanuni Camisi'nde 100'den fazla Türk günlerden mahsur durumda. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mariupol'deki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamaları:

- 14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik.

- Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv’den 2 otobüsün, Odesa’dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler için bekliyoruz.

- Mariupol'de camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik, bugün yarın iyi haber bekliyoruz. 

- Bölgede 100'den fazla vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin  çıkışı konusunda her iki tarafın yardımını istedik. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü istiyoruz, insanların sağ salim kurtarılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

- 10 Mart'ta yaptığımız yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakanla yaptık. Bizden yardım isteyen diğer ülke vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyeleriyle ilgili de daha önce bilgi vermiştik. 

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