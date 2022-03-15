Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.