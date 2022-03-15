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Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

RUSYA, savaşın 20.gününde yine sivil hedefleri vurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Olayın ardından bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.  Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

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Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmanda çıkan yangının yerel saatle 06.51’de söndürüldüğü, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı, 35 kişinin de kurtarıldığı duyuruldu.

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Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

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Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

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