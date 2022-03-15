Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu! Cehenneme dönen binada ölü ve yaralılar var
RUSYA, savaşın 20.gününde yine sivil hedefleri vurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Olayın ardından bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.
Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmanda çıkan yangının yerel saatle 06.51’de söndürüldüğü, iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı, 35 kişinin de kurtarıldığı duyuruldu.
Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.
Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.