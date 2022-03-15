İstanbul'da kar yağışı sebze ve meyve fiyatlarını etkiledi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını etkiledi. Sevkiyatın aksamasıyla sera ürünlerinin fiyatları arttı. Pazarcılar, Rusya'ya gidemeyen salatalık ve domates fiyatlarında ise düşüş eğiliminin devam ettiğini söyledi.

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Hafta sonu İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı semt pazarlarını da etkiledi. Özellikle sevkiyatın aksamasıyla sera ürünleri İstanbul'a gelemedi. Kar yağışından dolayı ürünlerde fiyat artışları görüldü.

Rusya'ya gönderilemeyen domates ve salatalık fiyatlarında ise düşüş eğilimi devam ediyor. Pazarcılar, havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Semt pazarlarında domates 12 liradan, salatalık 20 liradan, limon 5 liradan, maydanoz 2 liradan, kıvırcık 15 liradan ve soğan 10 liradan satılıyor. Portakal da 6 liradan, çilek 30 liradan, armut 7,5 liradan ve nar 12 liradan satılıyor.

"Kardan dolayı don oldu, ürünler etkilendi"

Pazar esnafı Fatih Ayık, hafta sonu yağan kardan dolayı ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, "Ürünlerin nakliyesi yapılamadı. Araçlar İstanbul'a ulaşamadığı için pahalı satıldı. Kar en çok kıvırcık ve domatesi etkiledi. Kardan dolayı don oldu, ürünler etkilendi. Domatesler Rusya’ya gönderilemediği için uygun fiyata satılıyor. Rusya’ya tekrar gönderilene kadar fiyat düşüşü devam eder. Fakat üreticiden gelen sera domateslerinde don olduğu için fiyat artışı görülebiliyor. Havalar ısındığında fiyatlar düşecektir. 1-2 ay sonra havalar ısınınca sera ürünlerinin hasadı daha rahat yapılacağı için fiyatlar düşer. Limon 7 liradan 5 liraya düştü, maydanoz 5 liradan 2 liraya düştü. Kardan dolayı kıvırcık gelmediği için onun fiyatı yükseldi. Normalde 8-10 lira arasına satılan kıvırcık şu anda 15 liradan satılıyor. En çok soğanın fiyatı düştü. Normalde 20-25 lira arasında satılan soğan şu anda 10-15 lira arasında satılıyor. Salatalık ise 20 liradan satılıyor. Domates 12 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Karlı havanın etkisiyle ürün fiyatlarının etkilendiğini söyleyen pazarcı Hasan Gök, "Pazartesi hava biraz normale dönünce mallar geldi, fiyatlar biraz daha normale döndü diyebiliriz. Nar 15 liraydı şu anda 12 liraya satılıyor. Armut 10 liraydı şu anda 7,5 liradan satılıyor. Çilek 40-50 liradan 30 liraya düştü. Portakal 3 gün önce 8 liraydı şu anda 6 liraya satılıyor" diye konuştu.