Benzin ve motorinde düşük fiyat formülü! EPDK harekete geçti

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Nakitle akaryakıta düşük fiyat yolda

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek. Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor

Öte yandan; EPDK'den yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamı kararlaştırıldı. EPDK'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından 'Acil Durum Eylem Planı' uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16. maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı kurul kararı ile kurumumuz tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde 7, 1-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir."