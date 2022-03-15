Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı

Benzin ve motorin fiyatlarına 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinin litresinde ise 93 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı saat 09.30 itibariyle yüzde 5.14 düşüşle 101 dolara indi. Petrol fiyatları baz alındığında motorinin litresinin 16 liraya inmesi gerekiyor.

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Geçen hafta akaryakıta üst üse 6 kere zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 20,44 lira, İstanbul'da 20,35 lira, İzmir'de 20,46 lira olmuştu. Ayrıca, Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de 22,90 liraya olmuştu.

Petrolün varil fiyatı düşünce vatandaş indirim haberlerini beklemeye başlamıştı ve ilk indirim bugün benzin ve motorinde gelmişti. İndirimin devamı var. Bu gece benzin ve motorinde bir indirim daha yapılacak. 16 Mart 2022 çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim olacak.

Motorin fiyatlarına bugün (15 Mart) gelen 2 lira 38 kuruşluk indirim gelmişti ancak benzinde indirim yapılmamıştı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı bu indirim sonrasında 20.50 TL'ye geriledi. Ankara ve İzmir'de pompa satış fiyatı 20.66 lira oldu. Brent petrolün rekor artışı sonrası sonrası motorinin litre fiyatı 22.90 lira olmuştu.

MOTORİN 16 LİRAYA İNMELİ Brent Petrol fiyatları 101 dolar seviyesine kadar düşerken vatandaş motorin ve benzin fiyatlarında da aynı oranda indirim bekliyor. Petrolün varil fiyatı 1 Mart'ta 105 dolar olduğunda motorinin pompa fiyatı 16.05 liraydı. Petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş olmasına rağmen şu ana kadar vatandaşa indirimin sadece yüzde 10'u yansıdı. Brent petrol varil fiyatına göre motorinin 16 lira seviyesine inmesi gerekiyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolardan işlem görüyor.

01.03.2022 - Petrol varil fiyatı 105 $ Motorin fiyatı: 16.05 TL

08.03.2022 - Petrol varil fiyatı 128 $ Motorin fiyatı: 21.21 TL

15.03.2022 - petrol varil fiyatı 101.41 dolar motorin 20.50 TL

Petrol fiyatları ne kadar?

Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü.