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TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı

TÜRKİYE genelinde şubat ayında 97 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 10,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre de yüzde 10,5 arttı. Ocakta 88 bin 306 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 payla Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari ve 47 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

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