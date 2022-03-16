Bugün yine kar yağışı geliyor Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı!

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kenti felç eden kar yağışı yeniden geliyor. Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı sistem geliyor. Özellikle haftanın ortasından itibaren dondurucu havaya hazır olun. Bugün Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize'de kuvvetli kar yağışı görülecek. Kocaeli, Sakarya, Bilecik'te de kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada ise 17 Mart Perşembe saat 06.00'da genellikle yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların ardından kuvvetli kar yağışı görülecek.