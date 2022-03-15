BIST 2.079
DOLAR 14,81
EURO 16,31
ALTIN 920,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Çekmeköy’de yanan araç alev topuna döndü

Çekmeköy’de yanan araç alev topuna döndü

Çekmeköy’de, Şile otoyolunda seyir halinde olan bir aracın motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç kısa sürede alev topuna döndü.

Abone ol

Çekmeköy’de Şile otoyolu Şile istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları fark eden araç sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Yoldaki diğer sürücüler de araçlarını durdurarak alev topuna dönen aracın yanışını izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Şile Otoyolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İstanbul'da 450 bin TL'ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Beni çok mağdur ettiler
İstanbul'da 450 bin TL'ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Beni çok mağdur ettiler
Gülşen Bubikoğlu ne dedi kar yağışı sözleri olay oldu tepkiler çoştu
Gülşen Bubikoğlu ne dedi kar yağışı sözleri olay oldu tepkiler çoştu
Bakan Nebati'den flaş açıklamalar! Akaryakıt zamları için bakın ne dedi
Bakan Nebati'den flaş açıklamalar! Akaryakıt zamları için bakın ne dedi
3 kez ayrılan Unkapanı Köprüsü alarm veriyor! Uzmanlardan İBB'ye kritik uyarı: Kısa sürede...
3 kez ayrılan Unkapanı Köprüsü alarm veriyor! Uzmanlardan İBB'ye kritik uyarı: Kısa sürede...
Sera Tokdemir kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Sera Tokdemir kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek Başkan Lütfü Savaş uyardı
12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek Başkan Lütfü Savaş uyardı
Alman ilaç ve kimya devi Bayer'den Rusya ve Belarus kararı
Alman ilaç ve kimya devi Bayer'den Rusya ve Belarus kararı
Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten ile yaş farkı kaç? Çağlar Ökten instagram hesabı ne?
Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten ile yaş farkı kaç? Çağlar Ökten instagram hesabı ne?