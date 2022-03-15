Sera Tokdemir kaç yaşında sevgilisi kimdir? İlk eşinden neden boşandı?

Son olarak Tozkoparan dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sera Tokdemir'in adı son günlerde eski futbolcu Tuncay Şanlı ile anılıyor. Çiftin gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Sera Tokdemir merak edildi. 40 yaşında olan Sera Tokdemir aslen Mersinli. Göksel Gencer ile bir dönem evli olan Sera Tokdemir'in bir oğlu var.

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Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Sera Tokdemir kimdir, kaç yaşında? Tanınmış at sahiplerinden biri olan Ahmet Tokdemir'in kızı olan Sera Tokdemir aslen Mersinli ve 1982 doğumlu. Bir kez evlenen Sera Tokdemir ilk evliliğini futbolcu Göksel Gencer ile yaptı. Çift 2009 yılında oğulları Boran Göksel'in doğumundan sonra ayrıldı.

Sera Tokdemir kimdir: 1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılması ile sonlandı.

Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katıldı. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yaptı. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirdi. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol aldı. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırdı. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü. Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Aşk Geliyorum Demez

Hırçın Kız Kadife

Çakallarla Dans

Bana Bir Soygun Yaz

Su ve Ateş

Bizim Hikaye

Mucize 2: Aşk

DİZİLERİ

Ey Aşk Nerdesin

Kapalıçarşı

İstanbul Çocukları

Kanıt

Hayat Devam Ediyor

Yüksek Giriş

Ben de Özledim

Böyle Bitmesin

Analı Oğullu

Kertenkele

Diriliş Ertuğrul

Tozkoparan İskender