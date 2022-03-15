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Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, aralarında öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzafların da olduğu 10 şüpheli yakalandı.

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