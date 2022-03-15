BIST 2.079
DOLAR 14,81
EURO 16,31
ALTIN 920,09
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bakan Nebati'den kritik ziyaret! Fransız ve İngiliz yatırımcılara anlatacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nebati'den kritik ziyaret! Fransız ve İngiliz yatırımcılara anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret edecek, ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bugün Fransa'ya gidecek. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı.

Nebati'nin programın ikinci gününde ise Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğince düzenlenecek "Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı" programına katılarak, yabancı katılımcılara Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkanlarını anlatması bekleniyor.

Türkiye'nin fırsatlarını yatırımcılara anlatacak
Bakan Nebatinin, 17 Mart'ta ise yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"na katılması planlanıyor.

Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'nde hazır bulunacak olan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya gelecek.

Akşam saatlerinde de yabancı yatırımcılarla görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler vererek ülkenin potansiyelini, imkanlarını ve yatırım fırsatlarını detaylıca anlatacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorinde düşük fiyat formülü! EPDK harekete geçti
Benzin ve motorinde düşük fiyat formülü! EPDK harekete geçti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı
Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı
Sera Tokdemir kaç yaşında sevgilisi kimdir? İlk eşinden neden boşandı?
Sera Tokdemir kaç yaşında sevgilisi kimdir? İlk eşinden neden boşandı?
Adana'da okulda korku dolu anlar! Platonik aşık dehşeti: Her şey öğrencilerin önünde oldu
Adana'da okulda korku dolu anlar! Platonik aşık dehşeti: Her şey öğrencilerin önünde oldu
Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı
Ehliyet sahipleri dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi
Ehliyet sahipleri dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi
Çekmeköy’de yanan araç alev topuna döndü
Çekmeköy’de yanan araç alev topuna döndü
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de şubatta satılan konut sayısı
İstanbul'da 450 bin TL'ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Beni çok mağdur ettiler
İstanbul'da 450 bin TL'ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Beni çok mağdur ettiler