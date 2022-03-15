Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisindeki sözlerine sert tepki: Derhal özür dile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır gezisinde "Tarihimiz kirli yüzleşmemiz gerekir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde Diyarbakır gezisinde Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu vardı.

Bahçeli, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin tartışılan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'de 2 yıl içinde 96 bin insanımız hayatını kaybetti. Maalesef can kayıpları devam etmekte. Covid-19 mutasyonlarla, varyantlarla hayatın her alanını doğrudan tehdit etti. Salgın her yeri tasallutu altına aldı. İnsana düşen önce tedbir almak, sonra tevekkül etmektir. Covid-19 ile mücadelede tüm sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle mücadele etmiştir. Gece demediler, gündüz demediler fedakarlık anıtı haline geldiler.

Sağlık çalışanlarına yeni haklar

Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın taleplerinin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir.

"Hipokrat yeminini çiğneyen yüz karalarıdır"

Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemde vatandaşımızı korkuya sevk eden, endişeye sevk eden küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TBB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Gitmesi gereken varsa TBB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir.

"Kılıçdaroğlu özür dilemeli"

CHP Genel Başkanı iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında, 'Tarihimiz kirli yüzleşmemiz gerekir' diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kast ettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihiyse önce Çanakkale'ye bakmasını, sonra da zillet emellerini gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim.

Kılıçdaroğlu kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir bizce sakıncası yoktur. Ancak Türk tarihiyle yüzleşmek, söylemek istediği buysa bu tarih Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir, buna hiç hakkı yoktur. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşan siyasetçiye güven duyulamaz.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kızılderililerden özür dilediğini açıklamış. Katliam varsa özür olmalıdır. Kızılderililer soykırıma uğramıştır. Kılıçdaroğlu mertse ağzında ıslanan baklayı çıkarsın da görelim.

Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin Türk milleti kimden, neden özür dileyecek? Nedir senin meselen? Türkiye kimlere özür borçlu? Anlaşılan Kılıçdaroğlu, önüne konulan zillet faturasını taksit taksit ödemesi için tehdit edilmektedir. Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır."

Rusya'ya ağır yaptırım çağrısı yapan siyasi partilere tepki

Türkiye'yi yaptırımlara zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir. Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin eşdeğer mükellefiyet altına girmedikleri ortadadır. Bizden talep edilen ne varsa orantısızdır.

Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, S400'ü gündeme taşımaları başkalarının ajandalarına göre hareket ettiğinin göstergesidir. Taşeron siyasetçilerin Türkiye sevgileri sadece laftadır. Türkiye'nin konumu temkinli, tedbirli ve çok boyutlu bir siyaset takibini gerektirmektedir. Devlet yönetmek başkadır, her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna politikası dengelidir. Hiç kimse ezbere konuşmasın. Hiç kimse gelişmelere yabancı ülke başkentlerinden bakmasın.

"BM kanın durması için hiçbir şey yapamamıştır"

Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası düzenin defolarını gözler önüne sermiştir. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan müesses nizam yara almıştır. BM kanın durması, silahların susması hususunda hiçbir şey yapamamıştır. BMGK dünyayı tıkamış, insanlığın önüne takoz koymuştur.

Dünyanın her yerinde savaşa karşı düzenlenen protestolar yapılmış, yaptırım kararları birbirini kovalamıştır. Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken bunlar neredeydi? NATO Genel Sekreteri nerede geziyordu? 'Ölmek istemiyorum' Diyen Ukraynalı kız çocuğunu duydu da 2014 yılındaki Suriyeli çocuğun 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim' sözünü kimse duymadı.

Kılıçdaroğlu'na: Ergenler gibi davranmaktan vazgeç

Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz hafta sorular yönelttim. Bize Twitter'da emojiyle yanıt vermiş. Emojiyi bırakta da asl hedefin nedir onu söyle. Ergenler gibi davranmaktan vazgeç, kafanın içindeki asıl gündem nedir ondan bahset. Yanına aldığın bölücüler konuşurken sessizliğe çakıldın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını açıkladın. Diyarbakır'da teröristlerle görüştün mü, onlara ümit verdin mi? Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenleri hatırladın da şehitlerimize bir Fatiha okudun mu?

Kılıçdaroğlu analardan kaçmıştır. Bu anaların yavrularını HDP kaçırdı. En küçük tepki gösterdin mi? Yapamazsın, bugünkü CHP, HDP'nin kostüm giymiş halidir. Bugünkü CHP, Atatürk'e ihanet miştir. Kılıçdaroğlu 'Bu ülkeyi barıştıracağız' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye barış yanlısı bir ülke olarak dünyada parmakla gösterilirken, senin Diyarbakır'daki sözlerine ne demeli? Yalanlarınıza aldanacak hiç kimse bulunamayacaktır.

Ülkemizde barış vardır. Barıştıracağım demek, Türkiye'de savaş olduğunun itirafıdır. Sayın Kılıçdaroğlu yine çaktın, yine yan yattın, yine ters köşedesin. Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında terörist Demirtaş'ı, sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını söylemiş. Öcalan'ı da teröristleri de çıkaracak mısın? Hakim değilsin, savcı dğeilsin. Senin hukuk anlayışın bu mudur? İktidara gelmeniz masal konusudur ama teröristleri serbest bırakma hukuk tanımazlıktır.

Bu zillet ittifakının dümeni kırıktır, psusulası bozuktur, rotası karanlıktır. Türkiye zillete teslim edilemez. Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin eline fırsat geçerse devletimiz, milletimiz, istiklalimiz heba olup gidecektir. Devlet emin ellerdedir, millet emin yüreklerdedir.