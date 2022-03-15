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Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında evli mi kızı Zeynep'in babası kimdir?

Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında evli mi kızı Zeynep'in babası kimdir?

Yeşilçam'un usta oyuncularından, onlarda filmde başrol olan Gülşen Bubikoğlu'nun yaptığı kar yağışı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yalısından attığı bir paylaşımla tepki çeken Gülşen Bubikoğlu ne dedi, twitter'da ne yazdı soruları merak edildi. Peki kimdir Gülşen Bubikoğlu, kaç yaşında, kiminle evli kızı kimdir?

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Yeşilçam'ın en başarılı kadın oyuncularından biri olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ile hala parmakla gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yaptığı son paylaşım ile birçok kişinin tepkisini çıktı. İstanbul'un kara teslim olduğu günlerde yalısından yaptığı 'Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır. Donduk' sözleri ile tepki çeken Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Gülşen Bubikoğlu, kaç yaşında, kiminle evli kızı kimdir? 

Güşlen Bubikoğlu 67 yaşında ve İstanbul doğumlu. Türker İnanoğlu ile bir dönem evli olan Gülşen Bubikoğlu'nun Zeynep adında bir kızı vardır. 

Yeşilçam oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Kanlıca'da bulunan yalısından, bir paylaşım yaptı. Bubikoğlu, "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır." dedi.

Gülşen Bubikoğlu kimdir, nerelidir:

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Gülşen Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir sene boyunca lisan, mankenlik ve dans eğitimleri gördü.

Gülşen Bubikoğlu, 1973'te "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu.

Antalya Film Festivalinde, Halit Refiğ'in Kurtar Beni filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.

Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.

Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden hakettiği ilgiyi görmüştür.

Gülşen Bubikoğlu kimin kızı: Gülşen Bubikoğlu'nun annesi Şennur Candır'dır. Ünlü oyuncunun Nilgün Bubikoğlu isminde bir kız kardeşi vardır.

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