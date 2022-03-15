Motorin ve benzin indirimi gerçekte ne kadar olmalı? Brent petrol bugün 101 dolara indi

Brent petrol varil fiyatı artınca benzin ve motorin geçen hafta 7 kez üst üste zamlanmıştı. Petrolün varil fiyatı bu kez yüzde 30'dan fazla düşerken motorin ve benzin fiyatları aynı hızla düşmedi. Sosyal medyada vatandaş motorin ve benzin indiriminin neden anında yansıtılmadığını sorguluyor. Motorin petrol fiyatı baz alındığında 16 liraya inmiş olmalıydı.

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Petrol fiyatları son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor. Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Motorin ve benzin kaç lira olmalı?

Brent Petrol fiyatları 101 dolar seviyesine kadar düşerken vatandaş motorin ve benzin fiyatlarında da aynı oranda indirim bekliyor. Petrolün varil fiyatı 1 Mart'ta 105 dolar olduğunda motorinin pompa fiyatı 16.05 liraydı. Petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş olmasına rağmen şu ana kadar vatandaşa indirimin sadece yüzde 10'u yansıdı. Brent petrol varil fiyatına göre motorinin 16 lira seviyesine inmesi gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya yansırken indirimin aynı hızla yansıtılmamasına kamuoyunda tepki yükseliyor. Son 2 haftada petrolün varil fiyatı ve motorin fiyatı şöyleydi:

01.03.2022 - Petrol varil fiyatı 105 $ Motorin fiyatı: 16.05 TL

08.03.2022 - Petrol varil fiyatı 128 $ Motorin fiyatı: 21.21 TL

15.03.2022 - petrol varil fiyatı 101.41 dolar motorin 20.50 TL

Petrol varil fiyatı baz alındığından motorinin litre fiyatının 16 liraya düşmüş olması gerekiyordu. Ancak şu anda motorin fiyatları bugün gelen indirime rağmen 20.50 lira.