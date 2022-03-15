BIST 2.080
DOLAR 14,81
EURO 16,31
ALTIN 919,46
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Motorin ve benzin indirimi gerçekte ne kadar olmalı? Brent petrol bugün 101 dolara indi

Motorin ve benzin indirimi gerçekte ne kadar olmalı? Brent petrol bugün 101 dolara indi

Brent petrol varil fiyatı artınca benzin ve motorin geçen hafta 7 kez üst üste zamlanmıştı. Petrolün varil fiyatı bu kez yüzde 30'dan fazla düşerken motorin ve benzin fiyatları aynı hızla düşmedi. Sosyal medyada vatandaş motorin ve benzin indiriminin neden anında yansıtılmadığını sorguluyor. Motorin petrol fiyatı baz alındığında 16 liraya inmiş olmalıydı.

Abone ol

Petrol fiyatları son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor. Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Motorin ve benzin kaç lira olmalı?
Brent Petrol fiyatları 101 dolar seviyesine kadar düşerken vatandaş motorin ve benzin fiyatlarında da aynı oranda indirim bekliyor. Petrolün varil fiyatı 1 Mart'ta 105 dolar olduğunda motorinin pompa fiyatı 16.05 liraydı. Petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş olmasına rağmen şu ana kadar vatandaşa indirimin sadece yüzde 10'u yansıdı. Brent petrol varil fiyatına göre motorinin 16 lira seviyesine inmesi gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya yansırken indirimin aynı hızla yansıtılmamasına kamuoyunda tepki yükseliyor. Son 2 haftada petrolün varil fiyatı ve motorin fiyatı şöyleydi:
01.03.2022 - Petrol varil fiyatı 105 $ Motorin fiyatı: 16.05 TL
08.03.2022 - Petrol varil fiyatı 128 $ Motorin fiyatı: 21.21 TL
15.03.2022 - petrol varil fiyatı 101.41 dolar motorin 20.50 TL
Petrol varil fiyatı baz alındığından motorinin litre fiyatının 16 liraya düşmüş olması gerekiyordu. Ancak şu anda motorin fiyatları bugün gelen indirime rağmen 20.50 lira. 

İlgili Haberler
Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geldi! İstanbul Ankara İzmir motorin pompa satış fiyatı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı! Yerden kalkmadan yeniden kar geliyor o güne dikkat!
Foto Galeri Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı! Yerden kalkmadan yeniden kar geliyor o güne dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ensari Deri halka arz ediliyor
Ensari Deri halka arz ediliyor
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Mahsun Kırmızıgül kaç kardeş Yusuf Bazencir kiminle evli?
Mahsun Kırmızıgül kaç kardeş Yusuf Bazencir kiminle evli?
Benzin ve motorinde düşük fiyat formülü! EPDK harekete geçti
Benzin ve motorinde düşük fiyat formülü! EPDK harekete geçti
Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı
Motorin ve benzine 16 Mart 2022'de indirim var petrol 101 dolar en az 5 lira daha indirim olmalı
Sera Tokdemir kaç yaşında sevgilisi kimdir? İlk eşinden neden boşandı?
Sera Tokdemir kaç yaşında sevgilisi kimdir? İlk eşinden neden boşandı?
Adana'da okulda korku dolu anlar! Platonik aşık dehşeti: Her şey öğrencilerin önünde oldu
Adana'da okulda korku dolu anlar! Platonik aşık dehşeti: Her şey öğrencilerin önünde oldu
Muhalefetin 6'lı masasının altına dinamit kondu! Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti
Muhalefetin 6'lı masasının altına dinamit kondu! Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti
Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı
Ehliyet sahipleri dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi
Ehliyet sahipleri dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi