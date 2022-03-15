Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geldi! İstanbul Ankara İzmir motorin pompa satış fiyatı

Brent petrol tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle 15 Mart itibarıyla motorinin litre fiyatına 2,38 TL indirim yapıldı. Motorin pompa satış fiyatı 20.50 TL olurken, hafta içinde benzin fiyatı tarafında da indirim yapılması bekleniyor.

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Petrolün varil fiyatındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.50 TL'ye geriledi. Ankara ve İzmir'de pompa satış fiyatı 20.66 lira oldu. Brent petrolün rekor artışı sonrası sonrası motorinin litre fiyatı 22.90 lira olmuştu. Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel hafta içinde benzin fiyatı tarafında da indirim yapılması bekleniyor.

EPGİS indirimi duyurmadı

Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.

İyimserlik arttı petrol fiyatları geriledi

Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü.