Galatasaray Teknik Direktör Domenec Torrent: İlk yarıdaki oyunu sürdürmemiz gerekiyor

Beşiktaş karşısında 2-1 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından takımın eforunun bugün tartışmasız olduğunu söyleyerek ilk yarıda oynanan futbolu sürdürmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çok yoğun bir hafta geçirdiklerini söyleyen Torrent, "Uzun bir yolculuktan geldik. Doğrudan İstanbul'a dönemedik. Çarşamba günü buradan yola çıktık ve ancak dün akşam İstanbul'a dönebildik. Barcelona'nın sahasında fiziken çok büyük bir efor sarf etmemiz gerekti ve bugün de kendi sahamızda çok efor sarf ettik. İlk yarıda çok net fikirlerle sahaya çıktık. Beşiktaş'a karşı daha fazla topa sahip olduk ve onların savunmasının arasında çok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise Feghouli'nin bir rahatsızlığı vardı ve oyundan çıkardık kendisini. Bütün oyuncularım gerçekten ve konsantrasyon açısından büyük iş yaptı. Ama topa sahip olduğumuz süre çok azdı ikinci yarıda ve çok kaliteli bir oyun sergilediğimizi söyleyemem. Bu takım çok daha iyi oynayabilir, evinde oynadığı bir maçta daha iyisini çıkarabilirdi. Daha iyi maçlar çıkarmamız gerekiyor fakat bunun fiziksel yorgunluğun sonucu olduğunu da sizler de görüyorsunuz. Ne kadar yorgunsan o kadar topa sahip olman daha iyidir, topa sahip olursan dinlenebilirsin. Bunu çok başaramadık ama efor sarf ederek maçı kazandık" açıklamasını yaptı.

"Bu takımın daha iyi oynayacağına inanıyorum"

Galatasaray için çok özel bir hafta olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıda oynayan takımdı. İkinci yarıdaki oyuncuların eforuna çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından birisi olarak çok daha iyi oynayacağına inanıyorum bu takımın. Özellikle de evindeki maçlarda daha iyi oynayabilir. Berkan, Kerem ve Patrick'in maçı ne kadar yorgun tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayın. Fakat asıl ilk yarıda yaptığımız gibi hızlı hücuma çıkabilme, top sahip olma ve top kaybında tepki gösterme bizim istediklerimizdi" dedi.

"Bugün tartışmasız olan şey takımın eforuydu"

Takımın bu maça motive olduğunu söyleyen Torrent, "Takım zaten kendiliğinden motiveydi bu maça. Ertelenmeyeceğini düşünüyorduk çünkü hava sakinleşmişti. Oyunculara, 'Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu bu maçı kazanmak' demiştim. Barcelona maçını düşünerek bu maça çıkarsanız bu maçı kazanamazsınız. Bence gerçekten tartışmasız olan şey efordu. Bana her gün bunu gösteriyorlar. Kerem de adım adım kendisini geliştiren bir oyuncu. Açıkta oynama, pozisyon alma gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz. Şu anda onun hakkında yorum yapmak adına erken ama Avrupa'nın en büyük takımlarında forma giyebilecek potansiyelde. Biz antrenörler olarak oyuncunun topa sahip olduğu ana bakmıyoruz, topa sahip olduktan sonrasına ve antrenmanlarda ne yaptığına bakıyoruz. Ne kadar dikkat ediyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasına büyük işler gösterme konusunda ne kadar istekli bunlara bakmamız gerekiyor "diyerek sözlerini tamamladı.