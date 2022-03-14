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Eşine baltayla dehşet yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir özür diledi

Eşine baltayla dehşet yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir özür diledi

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 9 Mart günü 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir olay çıkardı. Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir tehditler yağdırdı.

Seval Bazencir'in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir emniyete götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından özür diledi

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