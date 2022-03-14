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Letonya'dan Türkiye'ye çağrı: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
Letonya'dan Türkiye'ye çağrı: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

LETONYA Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Türkiye altı aylığına Bayraktar TB2'leri ülkemize konuşlandırırsa çok memnun oluruz" dedi. Pabriks ayrıca Türkiye'nin Yapılandırılmış İş Birliği Savunma Anlaşması (PESCO) projelerine girme talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

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LETONYA Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle bulunduğu Belek'te SavunmaSanayiST'nin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariki ile ilgili görüşmelerin halen daha devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı imzalamış değiliz. Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. 'Hayır almayacağız' demiyorum ama gidip de 'Yarın bu sistemi alıyoruz' diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin PESCO projelerine girmesine destek veririz"
Pabriks, Türkiye'nin Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İş Birliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı. Avrupa Birliği (AB) söz konusu olduğunda Letonya, Türkiye'yi pek çok durumda destekliyor. AB'deki lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" şeklinde konuştu.

"TB2'leri ülkemize konuşlandırırlarsa memnun oluruz"
Artis Pabriks, 'Gelecekte Türkiye'den ne bekledikleri' sorusuna ise "NATO içerisinde öncelikle kendilerinden siyasi destek bekliyoruz. Zira bahsettiğin üzere bazen NATO ve AB içerisindeki tartışmalarda ayrı düşebiliyoruz. Kendimizi bu tartışmalarla tutsak etmemeliyiz. İlkbaharda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz ve kendisi görmekten son derece memnun oluruz. Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" ifadeleriyle yanıtladı.

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