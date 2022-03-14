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Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısında 'Buzun içine hapsolduk' dedi tepki mesajları yağdı

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısında 'Buzun içine hapsolduk' dedi tepki mesajları yağdı

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine tepki mesajları geldi.

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stanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı. Bunlardan biri de Yeşilçam'ın en güzelleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'ydu.

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı. Ancak usta oyuncunun yorumu bazı takipçilerini rahatsız etti.

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.

Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.

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