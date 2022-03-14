BIST 2.091
DOLAR 14,80
EURO 16,24
ALTIN 931,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

3 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

3 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

 ESENYURT’ta koşarak yola atlayan çocuğa araba çarptı. Yaşanan kazada aracın altında kalan 3 yaşındaki A.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Abone ol

Olay, 14.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1869 sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, annesinin bir arkadaşına emanet ettiği A.G (3) isimli küçük çocuk, aniden yola fırladı. O sırada sokakta seyir halinde bulunan 34 UBV 19 plakalı aracın sürücüsü, duramayarak küçük çocuğa çarptı. Kazanın etkisi ile aracın altında kalan A.G., çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.G’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Şehver Sultan kiminle evliyli kocası kimdir tarihte nasıl öldü? Şehver Sultan hayatı
Şehver Sultan kiminle evliyli kocası kimdir tarihte nasıl öldü? Şehver Sultan hayatı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yunan Başbakan Miçotakis Meclis'te Türkiye sunumu yapacak
Yunan Başbakan Miçotakis Meclis'te Türkiye sunumu yapacak
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada çam ağacı suçlu bulundu Aileler isyan etti!
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada çam ağacı suçlu bulundu Aileler isyan etti!
Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
İBB Çırağan'ın asırlık çınarlarını kesti tepki yağdı Uzmanlar yanlışlığı açıkladı
İBB Çırağan'ın asırlık çınarlarını kesti tepki yağdı Uzmanlar yanlışlığı açıkladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!