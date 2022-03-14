BIST 2.086
DOLAR 14,78
EURO 16,19
ALTIN 930,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor

Rusya'dan çıkan firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi ABD'li temsilci Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant Türkiye'yi ziyaret edecek.

Abone ol

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Şirketleri temsilen geliyor
Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi.

Turnaoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın ABD'li şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Almanya'ya Rusya darbesi Enerji ithalatı durunca GSYH gerileyecek
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan HDP’li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!
İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Uzak durun!
Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı
Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı
Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı
Adıyaman'da deprem oldu! 4.4 şiddetindeki deprem çevre illeri de salladı
Meral Akşener ziyaret ettiği doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı
Meral Akşener ziyaret ettiği doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı
Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak
Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor Çin Rusya'dan ders çıkaracak
Osmanlı dönemi İstanbul'a getirilen yazıt İsrail'e mi verilecek? Çavuşoğlu açıkladı
Osmanlı dönemi İstanbul'a getirilen yazıt İsrail'e mi verilecek? Çavuşoğlu açıkladı