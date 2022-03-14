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Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı

Elon Musk meydan okudu Putin'i Ukrayna için düelloya çağırdı

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düelloya davet etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününe girerken Batı'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Daha önce Ukrayna ordusuna İnternet sağlayan Elon Musk, bu kez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i duelloya çağırdı.

"Putin'i düelloya davet ediyorum"
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi.

Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Bu adam gerçekten çılgın, Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" gibi yorumlarda bulundu.

Starlink uydularını yollamıştı
Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet projesinin internet uydu terminallerini taşıyan bir kamyon 2 Mart çarşamba günü Ukrayna'ya ulaşmıştı.

Terminallerin henüz nasıl kullanılacağı belli değil ancak öncelikle hükümet yetkilileri tarafından kullanılacağı düşünülüyor.

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